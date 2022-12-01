Sırbistan'da eğitimciler, okullarda şiddete son verilmesi için gösteri düzenledi

Sırbistan'da eğitim çalışanları, okullarda şiddete son verilmesi için ülke genelinde gösteri düzenledi.

"Okullarda şiddet sonlandırılsın" çağrısının yapıldığı gösteriye Eğitim Emekçileri Sendikası öncülük etti.

Ülke genelinde 30 bin üyesi bulunan sendikanın çağrısı üzerine Niş şehrinde de düzenlenen gösterilere, çok sayıda öğretmen, eğitim görevlisi, veli ve öğrenci katıldı.

Ülke genelindeki okullarda, öğretmenlere ve öğrencilere uygulanan şiddete dikkat çeken göstericiler, "Biz bilgi verir, saygı bekleriz", "Bugün sandalye yarın yumruk", "Öğretmenlere şiddete son" ve "Okulda şiddete son" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerden, Marislav Stevanovic, "Eğitim Bakanına, okul müdürlerine ve öğretmenlere, okullardaki şiddeti örtbas etmemeleri için çağrıda bulunmaya geldik." ifadesini kullandı.

Stevanovic, okullarda öğretmenlere yönelik şiddetin giderek arttığını kaydetti.

Eğitimin toplumun "temel direği" olması gerektiğini kaydeden Zorica Milenkovic de "Geleceğin doktorlarını, eğitimcilerini, psikologlarını yetiştiriyoruz. Bu yüzden eğitim sisteminin istikrarlı ve güvenli olması çok önemli. Meslektaşlarıma destek olmak için geldim. Okulun yöneticilerinden en alt seviyeye kadar birlikte olmayız. Velilerden de destek bekliyoruz." dedi.

Gösterilere 47 şehirdeki 820 lise ve 47 ortaokuldan çalışanlar destek verdi. Gösteriler nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.