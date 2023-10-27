Sırbistan'da düzensiz göçmenler arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi öldü

Sırbistan'ın Macaristan sınırında bulunan Horgos kasabası yakınlarında meydana gelen silahlı çatışmada 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Sırbistan'ın Macaristan sınırında bulunan Horgos kasabası yakınlarında meydana gelen silahlı çatışmada 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kikinda polisinden yapılan açıklamada, Horgos yakınlarındaki terk edilmiş binada sabah düzensiz göçmenlerden oluşan iki grup arasında kavga çıktığı ifade edilerek, yaşanan silahlı çatışmada 3 göçmenin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberde de Horgos kasabası sakinlerinin yaşananlardan tedirginlik duyduğu aktarılarak, bölgede çok sayıda polisin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis güçlerinin saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalıştığı belirtilen haberde, Yüksek Savcılığın da olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.