Sırbistan'da Çiftçiler Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti

NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde 8 farklı çiftçi birliği üyeleri, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Ülkenin birçok noktasından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler, Novi Sad'daki hükümet binası önünde buluştu.

Hükümetin tarım politikalarından ve çiftçilere karşı tutumundan memnun olmadıklarını ifade eden çiftçiler, onlarca traktörü hükümet binası önüne bıraktı.

Çiftçiler, Sırbistan Tarım Bakanlığından, üreticiler için yakıt vergilerinin kaldırılması, emeklilik fonlarına olan borç konusunun çözülmesi, çiftçi kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi, kuraklıktan zarar görenlere devlet desteği verilmesi ve tarım ürünleri piyasasındaki tekelleşmenin önlenmesi gibi taleplerde bulunuyor.

Sırbistan Çiftçilerini Yaşatma İnisiyatifi temsilcisi Mileta Slankamenac, yaptığı açıklamada, taleplerinin bir kısmının yıllardır dillendirildiğini ve çiftçilerin geçmişte de defalarca sokaklara çıktığını ifade etti.

Mevcut koşullar nedeniyle taleplerin yerine getirilmesi konusunda iyimser olmadığını kaydeden Slankamenac, "Ülkenin sosyo-politik durumu göz önüne alındığında, taleplerimizin yerine getirileceğine inanmıyorum. Ancak geçtiğimiz haftalardaki uyarı protestosunun ardından yeniden yollara çıkarak hükümete burada olduğumuzu, sorunlarımızın hala çözülmediğini hatırlatmak istedik." diye konuştu.

Çiftçilerin protestosunun devlet kurumlarının mesai saati bitimine kadar süreceği ve yarın da mahkeme binası önüne gidecekleri öğrenildi.