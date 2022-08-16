Sırbistan'da Batı Nil Virüsü'ne yakalanan bir kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'ne (BNV) yakalanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Belgrad Kamu Sağlığı Kurumunca yapılan açıklamada, ülkede 11 ciddi BNV vakasına rastlandığı kaydedilirken hastalığa yakalananların yüzde 80'inin hastalığı hafif semptomlarla atlattığı, yüzde 20'sinde ise gribal enfeksiyona benzer şekilde, yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler gözlendiği ifade edildi.

Açıklamada, enfeksiyon hastalığı olan 1 kişinin BNV nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, halka sivrisineklerden korunmak için gerekli önlemleri alma hususunda uyarıda bulunuldu.

Batı Nil Virüsü

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken buna karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.