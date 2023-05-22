Sırbistan'da 9 öğrenci ve 1 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü okulda eğitime dönüldü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 3 Mayıs'ta yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrası verilen aranın ardından eğitim öğretime başlandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 3 Mayıs'ta yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrası verilen aranın ardından eğitim öğretime başlandı.

14 yaşındaki K.K'nin 9 öğrenci ve 1 güvenlik görevlisini öldürdüğü, biri öğretmen 6 kişiyi yaraladığı saldırı sonrası Vladislav Ribnikar İlkokulu öğrencileri için ders zili yeniden çaldı.

Sırbistan Eğitim Bakanlığından Snezana Vukovic, ders sürelerinin kısaltıldığını ifade ederek, "Bugün öğleden sonra korkunç saldırının yaşandığı sınıftaki öğrenciler de okula gelecek. Kendileriyle sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

Saldırıya şahit olan öğrencilerin derslere katılım zorunluluğu bulunmadığını belirten Vukovic, okulu 6 polisin koruduğunu vurguladı.

Yerel medya ise 200'den fazla velinin okulun tatile girmesini talep ettiğini bildirdi.

Saldırıyı bir ayda planladı

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

Saldırının ardından Sırbistan genelindeki her okulda 2'şer polis memuru görevlendirilmişti.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.