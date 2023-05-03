Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi öldü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 2009 doğumlu öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı çocuk 1'i öğretmen 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin hala alanda olduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

"Okula 2 tabanca ve 4 molotofkokteyli ile girdi"

Yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Belgrad Emniyet Müdürlüğü Amiri Veselin Milic, 14 yaşındaki K.K. isimli çocuğun olayın ardından polisi arayarak kendisini ihbar ettiğini belirterek, "Şimdiye kadar toplanan bilgiler ışığında K.K'nin olayı bir aydır planladığı ortaya çıkmış ancak sebebini tarafımıza anlatmamıştır." dedi.

K.K'nin, bugünü seçmesinin nedeni olarak saldırıyı gerçekleştirdiği sınıfın girişe yakın olması şeklinde aktardığını ifade eden Milic, "Yanında 2 tabanca ve 4 molotofkokteyli ile okula giriş yapmış. Silahlardan birinin 9 mm ateşli silah, diğerinin de düşük kalibre olduğunu tespit ettik. Silahları babasının dairesinden alarak çantasına koymuş." diye konuştu.

Milic, K.K'nin ilk olarak okulun girişinde bulunan güvenlik görevlisine ateş ettiğini, arkasından nöbetçi öğrenci masasında bulunanları hedef aldığını söyleyerek, "Daha sonra koridordan ilerleyerek tarih sınıfına giriyor. Önce öğretmene, sonra da diğer öğrencilere ateş açıyor. Daha sonra bahçeye çıkarak polisi arıyor." dedi.

K.K'nin saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu kağıdı üzerinde taşıdığını belirten Milic, K.K'nin babasının da gözaltına alındığını duyurdu.

Belgrad Savcılığı da bu sabah 8'i çocuk 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki K.K'nin cezai sorumluluğunun bulunmadığını bildirdi.

Sırbistan Ceza Kanunu'na göre, 14 yaşını doldurmayan K.K'nin cezai sorumluluğunun bulunmadığını kaydeden savcılık, gözaltına alınan babasının ise güvenliği tehlikeye atma şüphesiyle 2 gün gözetim altında kalacağını belirtti.

Sırbistan hükümeti ise başkentte yaşanan korkunç saldırı nedeniyle 5, 6 ve 7 Mayıs'ta ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.