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Belgrad'da FETÖ'nün darbe girişimi paneli düzenlendi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

15 Temmuz Derneği tarafından Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen panelde, şehit yakınları ve gaziler, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi İtalya'nın Milano kentinde başkonsolos olarak görevde olduğunu, darbe girişimini duyar duymaz harekete geçtiklerini söyledi.

Aksoy, şehit yakınları ve gaziler için acı dolu anların yaşandığını belirterek, "Unutmak, özellikle sizler için hiç kolay değil. 15 Temmuz'un benim açımdan en önemli tarafı, milletin gücünü göstermiş olması. Türk tarihi başarılarla, büyük destanlarla dolu, 15 Temmuz da bizim tarihimizde en son destanın vücuda gelişidir. Sizlerle gurur duyuyoruz, övünüyoruz, her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Anma etkinlikleriyle şehitlerin anısını yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Aksoy, 15 Temmuz'un unutulmaması için çalışacaklarını kaydetti.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise darbe girişimi günü canlarını ortaya koyan insanlara herkesin teşekkür etmesi gerektiğini belirtti.

Turunç, şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin kavramları olduğunu dile getirerek, "İyinin ve güzelliğin yanında olan insanlar var, bir de kötünün ve çirkinliğin yanında olan isyankar bir grup var. Biz vatanımızı seviyoruz, kişisel bir sevgi değil bu, hepimizin adına olan bir sevgi. Vatanımızın, milletimizin hakkını koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın düzenlenmesine YEE'nin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfı da destek verdi.

Panele, Sırbistanlıların yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Darbe Girişimi 15 Temmuz Sırbistan Belgrad Güvenlik Politika Güncel Haberler

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