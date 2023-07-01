Sırbistan'da 108 Bin 883 Silah ve Patlayıcı Madde Güvenlik Güçlerine Teslim Edildi

Sırbistan'da mayıs ayında yaşanan silahlı saldırıların ardından başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında, 108 bin 883 silah ve patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine verildiği bildirildi.

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da mayıs ayında yaşanan silahlı saldırıların ardından başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında, 108 bin 883 silah ve patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine verildiği bildirildi.

Kriminal Daire Başkanlığı yetkililerinden Bojana Otovic Pjanovic, 8 Mayıs-30 Haziran'da gerçekleşen ruhsatsız silahların gönüllü teslim uygulaması çerçevesinde 108 bin 883 silah ve patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Otovic Pjanovic, "Güvenlik güçlerine teslim edilenlerden 82 bin 398'i silah. Bunların içerisinde ruhsatsız olanların yanı sıra ruhsatlı ve sahibi vefat ettikten sonra evinde bulunan silahlar da var. Bunun yanı sıra 26 bin 485 patlayıcı madde teslim edildi." dedi.

Uygulama kapsamında 4 milyondan fazla merminin de teslim edildiğini aktaran Otovic Pjanovic, "Yürütülen uygulamanın sonuçlarından oldukça memnunuz." diye konuştu.

Otovic Pjanovic, ruhsatsız silahların gönüllü teslim uygulamasının dün gece yarısı itibariyle sona erdiğini, bundan sonraki süreçte cezai işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Sırbistan'da bir haftada iki silahlı saldırı

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9 çocuk ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 5 çocuk ile bir öğretmen yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, birinci saldırının hemen ardından ruhsatsız silah bulunduranları 8 Mayıs'tan itibaren silahlarını teslim etmeye çağırmış, "En yakın polis merkezine gidip silahlarınızı teslim edin. Verilen sürenin sonunda polis evlere baskın düzenlemeye başlayacak." ifadesini kullanmıştı.