Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Avrupa Konseyi Başkanı Michel'e mangal ikramı - Haberler

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Avrupa Konseyi Başkanı Michel'e mangal ikramı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Avrupa Konseyi Başkanı Michel'e mangal ikramı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesini ziyaret eden Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile mangal yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesini ziyaret eden Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile mangal yaptı.

???????İkilinin mangal başında poz verdiği fotoğrafı Vucic, Instagram'dan, "Köfteleri birlikte hazırladık. Charles Michel'e ülkemize ziyareti ve Sırbistan'a Avrupa geleceğindeki desteği için teşekkür ederim." ifadesiyle paylaştı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Charles Michel, Avrupa Konseyi, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Güncel, Haberler

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