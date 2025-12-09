Sırp lider Vucic, AB için en iyi seçeneğin bölge ülkelerini aynı anda tam üye yapmak olduğunu bildirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) için en iyi seçeneğin Batı Balkan ülkelerinin aynı anda tam üye olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen bir forumda konuşan Vucic, yarın Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geleceğini belirtti.

Vucic, yarınki görüşmede AB temsilcilerine bir öneri sunacağına işaret ederek, "AB için en iyi seçenek tüm Batı Balkan ülkelerini aynı anda tam üye olarak kabul edilmesi olacaktır. Bölge ülkelerden iki ya da üçünü kabul ettiğinizde, diğerlerine ne olacak? Açık sorular nasıl çözülecek? Bence en iyi çözüm ortak kabul, bu aynı zamanda bölgenin istikrarına da katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın barış ve istikrara önem verdiğini aktaran Vucic, 2027'de görev süresi sona erene dek ülkesinin hiçbir savaşa dahil olmayacağını ifade etti.

Vucic, ABD'nin, Rus "Gazprom Neft" yönetimindeki Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) yönelik yaptırımları kapsamında faaliyetlerine son vermesi beklenen petrol rafinerisine ilişkin son gelişmeleri de şöyle değerlendirdi:

"Önümüzde 3 seçenek var. Birincisi ABD'nin yaptırımları kaldırması ki bu çok zor bir olasılık. İkincisi Rusya'nın hisselerini ortaklarına satması ki bunu yapacaklarını umuyorum. Sonuncusu ise bizim 37 gün sonra yani 15 Ocak'ta ülke olarak devreye girmemiz."

Rafineri olmadan Sırbistan'ın hayatta kalmasının zor olduğunu ifade eden Vucic, NIS'i ulusallaştırmayı planlamadıklarını, gerekli olması halinde Rusya'nın sahip olduğu kısmı satın alabileceklerini dile getirdi.

Yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu

ABD Hazine Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilerek, Rusya'nın iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

Gazprom Neft iştiraklerinden NIS de yaptırım listesinde yer almıştı.

Sırbistan ise NIS için ABD'nin talep ettiği değişikliklerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve erteleme talep etmişti. Sırbistan, yaklaşık 1 yıl süren erteleme süreci yaşamıştı.