Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Tek amacımız Jasenovac kurbanlarını ziyaret etmekti'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Hırvatistan'a gitmek istemekteki tek amacının "Jasenovac kurbanlarını ziyaret etmek" olduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hırvatistan'daki en büyük toplama kampının bulunduğu Jasenovac şehrini ziyaret etmek isteyen ve bu isteği Hırvatistan tarafından engellenen Vucic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vucic, konuşmasında, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman'ın, "Ziyaret amacının savaş kurbanlarını ziyaret etmek değil, siyasi olduğu kanaatindeyim. Kurbanlar burada bir araç, amaç değil. Samimi bir ziyaret olduğuna inanmıyorum." sözlerini yalanlarken, "Tek amacımız Jasenovac kurbanlarını ziyaret etmekti." diye konuştu.

Ülkesinde demokrasinin tam anlamıyla uygulandığını kaydeden Vucic, ziyaret amacının iyi niyet içerdiğini, Jasenovac'a gidip çiçek bırakmak istediğini dile getirdi.

Hırvat ve Bosna Hersek medyasında yer alan, "Vucic sorun çıkarmaya gidiyor" başlıklarını da eleştiren Sırp Cumhurbaşkanı, Jasenovac'a Eylül 2021'den beri gitmek için resmi başvurularda bulunduklarını ancak Hırvat tarafından "ziyaretin ertelenmesi" cevabını aldıklarını belirtti.

Daha önce hiçbir Sırp Cumhurbaşkanının Jasenovac'ı ziyaret etmediğine de dikkati çeken Vucic, "Ziyaretimizle oradaki kurbanların hiçbir zaman unutulmadığını dile getirmek istedik." dedi.

Vucic, Hırvatistan'la medeni ilişkilerin korunması adına gerekli adımlar atmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Hırvatistan, Vucic'in ülkeye girişini yasaklamıştı

Hırvatistan, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkedeki en büyük toplama kampı olan Jasenovac'ı ziyaret etmeyi planlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, düzenlediği basın toplantısında, Vucic'in diplomatik ilişki protokollerini ihlal ettiğini belirterek, ziyarete ilişkin bilgileri resmi olmayan yollar üzerinden öğrendiğini söylemişti.

Grlic Radman, ziyaretin başka amaçlar barındırdığını iddia ederek, "Ziyaret amacının savaş kurbanlarını ziyaret etmek değil, siyasi olduğu kanaatindeyim. Kurbanlar burada bir araç, amaç değil. Samimi bir ziyaret olduğuna inanmıyorum." diye konuşmuştu.

Yaşananlar üzerine Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic de basın toplantısı düzenleyerek, Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçiliğine nota gönderildiğini ancak teslim alınmadığını söylemişti.

Hırvatistan tarafından alınan kararın "korkunç" olduğunu dile getiren Selakovic, Sırbistan hükümetinin de karşı önlemler alacağını duyurmuştu.

Selakovic, Vucic'in sadece Jasenovac'daki anıtı ziyaret etmeyi planladığını ifade ederek, geçen sene aralarında bakanların da bulunduğu 700'den fazla Hırvat diplomatın herhangi resmi bir bilgilendirme yapmadan sorunsuz Sırbistan'a girdiğini belirtmişti.

Vucic ise sosyal medya hesabı üzerinden Jasenovac'daki anıtı paylaşarak, "Siz sadece işinizi yapın. Sırp halkı yaşamaya devam edecek ve yaşananları unutmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Jasenovac'ta 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürüldü

Hırvatistan'ın Jasenovac şehrindeki en büyük toplama kampı, 1941'de Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı.

Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.???????