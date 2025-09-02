Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Rusya ile Enerji İşbirliğimizi Geliştirmek İstiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ile mevcut işbirliğini korumakla kalmayıp geliştirme imkanına da sahip olmak istediklerini söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Sırp basınına açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda Rusya ile yeni bir doğal gaz anlaşması imzalayacaklarını duyuran Vucic, "Gaz anlaşmasının uygun şartlarda olacağı güvencesini aldık. Putin detaylara girmeden bir şeyler söyledi. Zaten cumhurbaşkanları detayları görüşmez. (Putin'e) Sırbistan'a adil olacağını düşündüğümü söyledim. Eylül sonuna kadar gelişmelerin olacağı kanaatindeyim." dedi.

Vucic, Putin'in Sırbistan'ın bağımsızlığını korumasını güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, Putin ile birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Enerji konusuna özellikle odaklandıklarını aktaran Vucic, "Rusya ile işbirliğimizi sadece korumakla kalmayıp geliştirme imkanına da sahip olmak isteriz. Enerji ve bu bağlamda gaz tedariki bizim için önemli konular." diye konuştu.

Ulusal medya, Vucic'in Putin ile görüşmesinde, Sırbistan'ın Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke konumunda olduğunu belirttiğini ve Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ülkesinin büyük bir baskı altında bulunduğunu söylediğini aktardı.