Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, lityum çıkarma işlemi için uzman görüşlerini bekliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtti.

Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, Sırbistan'daki lityum madenlerinde uzmanların çalışma yapacağını söyledi.

Sırbistan'dan ve dünyanın farklı yerlerinden alanında uzmanların görüşleri alınmadan lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirten Vucic, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda bir kazı işlemi yok ve olmayacak. Kendi adımıza garanti alana kadar yani önümüzdeki 12 ila 18 ayda hiçbir işlem yapılmayacak. Sizleri kandırıyorlar, sizlere yalan söylüyorlar, yurt dışından en iyi uzmanları çağıracağız. Ancak en iyi Sırp uzmanları da konuya dahil edeceğiz. Uzmanlar bize anlatacakları şeylerle insanların güvende olup olmayacağını söyleyecekler."

Sırbistan'da binlerce çevreci lityum çıkarma projesine karşı gösteri düzenlemişti. Ülkenin batısındaki Loznica kentinde binlerce çevreci, Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Sırbistan'ın desteğiyle yürütülen lityum çıkarma projesini protesto etmişti.

Sırbistan'da halk, söz konusu projeyi protesto etmek için uzun yıllardır belirli aralıklarla gösteriler düzenliyor.

Rio Tinto, Loznica'daki lityum madeni rezervlerini 2004'te keşfetmişti.

Öte yandan 19 Temmuz'da başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ham madde, elektrikli araçlar ve elektrikli araçların batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzalamıştı.