Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın BM üyeliğini desteklemeyeceklerini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) üyeliğini desteklemeyeceklerini bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ü başkent Belgrad'da kabul etti.

İkili, yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vucic, Billström ile Kosova'daki Sırpların bulunduğu bölgeler üzerine konuştuklarını söyledi.

Ülkesinin Kosova'nın BM üyeliği konusundaki görüşünün değişmediğine işaret eden Vucic, " Sırbistan, yapacağını söylediği şeyleri yerine getirecektir ancak Kosova'nın BM'ye ve BM kurum ve kuruluşlarına üyeliğini desteklemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Vucic, ülkesinin Brüksel Anlaşması dahil tüm anlaşmalara uyduğunun altını çizerek diyalog kapsamında gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

İsveç'in ülkesinin önemli ortaklarından olduğunu kaydeden Vucic, Sırbistan vatandaşlarını istihdam eden İsveçli yatırımcılara teşekkür etti.

"Ohrid Anlaşması'nın tüm hükümlerinin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz"

Billström, Vucic'i 18 Mart'ta Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata vardıkları için tebrik ettiğini belirtti.

"Ohrid Anlaşması'nın ve ekinin tüm hükümlerinin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadesini kullanan Billström, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa'nın güvenliğini temelden değiştirdiğini" söyledi.

Billström, Batı Balkan ülkelerinin AB'nin ortaklarından olduğunun altını çizerek "Sırbistan'ın Rusya konusunda AB ile tam uyumu önemlidir. AB, Sırbistan'daki en büyük ticari ortak ve yatırımcıdır." diye konuştu.???????

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova Başbakanı Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 18 Mart'ta AB arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve BM'ye üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.