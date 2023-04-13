Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İspanya Dışişleri Bakanı Albares'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile başkent Belgrad'da bir araya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile başkent Belgrad'da bir araya geldi.

Batı Balkan turuna Sırbistan ile başlayan Albares'le görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, "Sırbistan'a saygı duyan dostlarla, açık ve tecrübe paylaşımı odaklı güzel bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

İspanya'nın, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek verdiğini belirten Vucic, "İspanya'ya ayrıca, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı ve Sırbistan'a uluslararası forumlarda verdiği katkı ve destek nedeniyle teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Sırplara yapılan saldırılardan endişe duyduğunu belirterek en kısa sürede Sırpların güvenliğini sağlayacak Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Albares, Sırbistan'ın ardından Batı Balkan turuna Bosna Hersek ile devam edecek.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere (BM) üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.