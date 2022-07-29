Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti - Haberler

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti

GÖRÜNTÜ DETAYLARI: Karşılamadan detaylar Görüşme detayları Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ülkenin başkenti Belgrad'da resmi törenle karşıladı.

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GÖRÜNTÜ DETAYLARI:

Karşılamadan detaylar

Görüşme detayları Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ülkenin başkenti Belgrad'da resmi törenle karşıladı.

İkili yapılan görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Vucic, İspanya'nın ülkesinin dostu olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) yolunda İspanya'dan tam destek gördüklerini vurguladı.

Priştine-Belgrad diyaloğuna da değinen Vucic, İspanya'nın bu diyaloğu desteklediğini söyledi.

Vucic, Sanchez ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki savaşın son bulmasını umdukları üzerine konuştuklarını da belirtti.

"Söz konusu Kosova olunca, Sırbistan'ı destekliyoruz"

İspanya Başbakanı Sanchez ise Batı Balkanlar ziyaretinin Belgrad'dan başladığına dikkati çekerken, bölgenin Avrupa'nın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ülkesi ve Sırbistan'ın dost ülkeler olduğunun altını çizen Sanchez, "Bizi birbirimize bağlayan, uluslararası hukuk ve ülkelerimizin toprak bütünlüğüne saygı duyma ihtiyacı gibi birçok bağ var. Bu yüzden, Kosova söz konusu olunca, Sırbistan'ı destekliyoruz." diye konuştu.

Sanchez, Batı Balkanlar programı kapsamında, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da ziyaret edecek.

AA / Filip Stevanovic - Güncel

Sırbistan Belgrad İspanya Güncel Haberler

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