Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Hükümet Karşıtı Gösterilere Yanıt Verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Novi Sad'daki tren istasyonunda Kasım 2024'te yaşanan ölümlü kazanın ardından 3 aydır devam eden hükümet karşıtı öğrenci gösterilerini işaret ederek Sırbistan için mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Vucic, ülkede 15 Şubat'ta kutlanan Sırbistan Devlet Günü vesilesiyle Sremska Mitrovica kentinde binlerce kişinin toplandığı kalabalığa seslendi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te yaşanan ve 15 kişinin öldüğü kazanın ardından artık aynı kişi olmadığını söyleyen Vucic, "Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim. Sırbistan ABD'deki değişimlerin ardından daha güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vucic, tren istasyonundaki ölümlü kazanın ardından ülkede 3 aydır hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren öğrencilere seslenerek gelecekleri hakkında düşünmelerini istedi.

Vucic, "Sırbistan kime yaptırım uygulayıp uygulamayacağına kendisi karar verebilen, egemen bir ülke. Bu bağlamda Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız. Çin ile dost olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak istiyoruz. Tek beklediğimiz, bizim sizlere olduğu gibi sizin de bize saygı duymanız." diye konuştu.

Sremska Mitrovica'da toplanan kalabalığa, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de hitap etti.

Devlet Günü'nde 15 saatlik gösteri düzenleniyor

Bu arada, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çöktüğü ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası öğrencilerin başlattığı hükümet karşıtı gösteriler, Devlet Günü'nde de Vucic'in hitabıyla eş zamanlı devam etti.

Ülke genelinden binlerce öğrenci, Devlet Günü kapsamında Kragujevac kentine gelerek kazada hayatını kaybeden 15 kişinin anısına 15 saatlik yol kapatma eylemi yaptı.

Başkent Belgrad'dan öğrenciler 4 günlük yürüyüşün ardından Kragujevac'a ulaşırken çok sayıda vatandaş da gösterilere katıldı.

Bosna Hersek'teki "Sırbistan Günü" kutlamalarına tepki

RS'de bulunan Banja Luka'da Vucic ile RS Başkanı Dodik'in katıldığı kutlamalara, ülkedeki siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, yaptığı açıklamada, Vucic'in bölgedeki barışı tehdit ettiğini savundu.

Becirovic, Vucic'in Sırbistan Günü'nü RS'de kutlamasını uluslararası hukukun ihlali olarak gördüklerini belirterek "Vucic şunu bilmelidir, Bosna Hersek entitesi RS'nin devlet statüsü diye bir şey yoktur çünkü bu entite ne geçmişte bir devlet olmuştur ne de gelecekte olacaktır. RS, uluslararası alanda tanınmış bir devlet olan Bosna Hersek'in bölünmez bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ise RS'nin Bosna Hersek'e bağlı olduğunu, Dodik ve birçok RS yetkilisinin Sırbistan'da mülk sahibi olduğunu ve geleceklerini orada gördüklerini dile getirerek "Gençlerini eğitim için Belgrad ve Novi Sad'a yönlendiriyorlar, Saraybosna'ya ise çok az hatta neredeyse hiç yönlendirmiyorlar. Bu nedenle Sırbistan Günü'nü orada kutluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de ülkedeki yetkililerin başka bir ülkenin ulusal gününü kutlamalarının anayasaya aykırı olduğunu kaydetti.

Kavazovic, devlet organlarının bu duruma yasal olarak müdahale etmemesi halinde, bunun devlete yönelik bir saldırı anlamına geleceğini ifade ederek "Bazı yıkıcı politikaların, bu devletin egemenliğini ne kadar aşındırabileceklerini görmek istedikleri açık. Barış ve istikrarın korunması için durdurulmaları gerekiyor." dedi.