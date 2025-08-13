Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Genel Seçimlerin Erken Yapılacağını Açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede cumhurbaşkanının da seçildiği genel seçimin erken olacağını duyurarak, aday olma hakkı dolduğu için cumhurbaşkanlığı görevini de sonlandıracağı mesajını verdi.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin sorusu üzerine Vucic, Sırbistan'da cumhurbaşkanının da seçildiği genel seçimin olması gerekenden daha önce yapılacağını duyurdu.

Vucic, "Seçimler yasal olarak öngörülen tarihten önce yapılacak ve halk ne düşündüğünü gösterecek." dedi.

Seçim tarihi konusunda bilgi vermeyen Vucic, bunu Sırbistan kurumlarının belirleyeceğini aktardı.

En son 2022'de yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen ve bir sonraki seçimde aday olma hakkı bulunmayan Vucic, "Siyasi açıdan son derece tecrübeli biriyim ancak artık cumhurbaşkanı adayı olma hakkım yok. Anayasayı değiştirip aday olmak da aklımın ucundan geçmiyor. Cumhurbaşkanı olarak yürüttüğüm görevi zamanı gelince bitireceğim." diye konuştu.

Sırbistan'da cumhurbaşkanının yanı sıra parlamento üyelerinin de belirlendiği seçimler 5 yılda bir yapılıyor.