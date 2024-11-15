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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Büyükelçi Aksoy'u kabul etti

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, veda ziyaretlerini gerçekleştiren Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, veda ziyaretlerini gerçekleştiren Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Vucic, Büyükelçi Aksoy ile Sırbistan Cumhurbaşkanlığında yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Aksoy'a Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin gelişmesine sağladığı şahsi katkılar için teşekkür ettiğini ifade eden Vucic, iki ülke arasındaki yoğun siyasi diyaloğun, ekonomik işbirliğinin ve dostluk ilişkilerinin önemini vurguladı.

Vucic, "Büyükelçi Aksoy'a bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Çok değerli dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletmesini rica ettim." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veda ziyaretleri kapsamında Vucic ile bir araya geldiğini belirtti.

Aksoy, "Görev dönemimde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara verdiği destek için kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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