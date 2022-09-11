Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BAE'de Güncel Haberler Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.Törenden sonra Erdoğan ve El Nahyan'a karşılıklı heyetler tanıtıldı. İki lider resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalanan protokol anlaşmaları bakanlar birbirine takdim etti. Kaynak: AA / Güncel Birleşik Arap Emirlikleri Sırbistan Güncel Haberler

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