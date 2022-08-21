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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile telefonla görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile telefonla görüştü

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü vesilesiyle yapıldı.

İki lider, Sırbistan ve Azerbaycan'ın 25 yıldır sahip oldukları "iyi ilişkiler" üzerine konuştu.

Vucic, Azerbaycan ile var olan "dostluk ve karşılıklı anlayışa bağlı ilişkilerin" daha da güçlendirilmesi yönünde kararlı olduklarını vurguladı.

Aliyev'i ülkesine davet eden Vucic, bu ziyaretin enerji ve tarım alanlarında iş birliğine ivme kazandırması adına önemli olacağını söyledi.

Vucic, ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğu için Aliyev'e teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Togo Cumhuriyeti İlham Aliyev Sırbistan Güncel Haberler

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