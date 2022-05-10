Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Almanya'nın Özel Temsilcisi Sarrazin'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin ile ülkenin başkenti Belgrad'da görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda ikilinin ekonomik ilişkiler, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu, bölgesel konular ve sorunlar üzerine konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Vucic'in, ülkesinin Avrupa yolundaki çalışmaları daha yoğun şekilde sürdürmeye devam edeceğine, Sarrazin'in çalışmalarının sonucu olarak Batı Balkan ülkeleri arasındaki iş birliğinin artacağına ve bölgedeki barış ve istikrarın korunacağına, Sırbistan'ın bölgede güvenilir ve sorumlu bir ortak olarak kabul edildiğine dikkati çektiği belirtildi.

Vucic, Almanya'nın, ekonomik anlamda ülkesinin en büyük ortaklarından olduğunu ve bu ortaklığın güçlendirilmesini istediklerini bildirdi.

Tarafların Belgrad-Priştine sorunlarında, tek çözüm yolunun diyalog olduğu hususunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, Sarrazin'in, Batı Balkan ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların, Almanya'nın dış politikasının önceliklerinden olacağını söylediği kaydedildi.