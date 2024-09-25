- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "ABD'nin de Rusya'nın da kölesi değiliz"

"Dünya nükleer Holokost'un eşiğinde gibi görünüyor, uçurumun kenarına yaklaşıyoruz"

NEW YORK - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yıllardır Rusya yüzünden Balkanlar'da savaş çıkaracağımızı iddia ederek yalan söylüyorlar. Biz ABD'nin de Rusya'nın da kölesi değiliz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Vucic, dünyadaki durumun bir yıl öncesine göre daha zorlu ve daha karanlık göründüğünü söyledi. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin "Savaş insanlığa son vermeden önce insanlık savaşa son vermeli" sözlerinden alıntı yapan Vucic, "Sırbistan ve vatandaşları, hem Orta Doğu'da hem de Ukrayna'daki savaşlarda ölen herkesin acısını paylaşmaktadır. İnanılması güç ama dünya nükleer bir felaketin, nükleer Holokost'un eşiğinde gibi görünüyor. Uçurumun kenarına yaklaşıyoruz. 21. yüzyılda çocukların savaşlarda öldüğünden bahsedilmesi, affedilebilir bir şey değil" dedi. Vucic, "Barış yegane yoldur ve alternatifi yoktur. Barışa olan inancı yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Bunu tüm gelecek nesillere borçluyuz ve dünyanın geleceği bizim tercihimize ve sorumluluk almamıza bağlı" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünya Ukrayna hakkında konuşurken, kimse Sırbistan hakkında konuşmaya cesaret edemiyor"

Batı'nın kapitalist üretim tarzı hakimiyetinin, bilim ve teknolojideki üstünlüğünün ve özellikle Üçüncü Sanayi Devrimi çerçevesinde doğudaki rakibi Sovyetler Birliği'ne karşı elde ettiği mutlak zaferin bazılarına göre dünyayı tarihin sonuna getirdiğini vurgulayan Vucic, "Ortaya çıkan dengesizlik, hem Sovyetler Birliği hem de Yugoslavya'nın yıkılmasına neden oldu. Bu ise kendiliğinden olmadı. Hem Sovyetler Birliği hem de Yugoslavya söz konusu olduğunda bu, Batılı istihbarat servislerin faaliyetlerinin yardımıyla gerçekleşti. Bugün çoğu kişiden Pandora'nın kutusunun Ukrayna'ya saldırı ile açıldığını, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini duyuyoruz. Bu doğru değil. Elbette Sırbistan, BM Şartı'nı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, ancak Ukrayna'nın özgürlüğü ve haklarından bahsettiklerinde, Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne neden saygı gösterilmediğini, BM Şartı ve 1244 sayılı kararın neden dikkate alınmadığını merak ediyorum" dedi.

2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmeye devam eden Sırbistan'ın Kosova politikasını savunan Vucic, Kosova'nın bağımsızlığı ile Sırbistan'ın toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini ileri sürdü. Vucic, "Tüm dünya Ukrayna hakkında konuşurken, kimse Sırbistan hakkında konuşmaya cesaret edemiyor. Konuştukları zaman da Sırbistan'ın Rusya'nın emriyle Balkanlar'da savaş çıkaracağını söylüyorlar" dedi. Vucic, "2 buçuk yıldan fazla bir süredir bu konuda yalan söylüyorlar. Rusya yüzünden Balkanlar'da savaş çıkaracağımızı iddia ederek yalan söylüyorlar. Biz ABD'nin de Rusya'nın da kölesi değiliz. Kendimize özgü politikalarımız ve çıkarlarımız var. Yalan mekanizmalarını iyi anlamanızı ve hep birlikte burada toplanıp bu organizasyonu (BM'yi) değiştirmeye çalışmamızı talep ediyorum. Dünya, felaketin kıyısında" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Avrupa Birliği himayesinde Kosova ile diyaloğa bağlı kalacağını ve barışı korumak için mücadele edeceğini vurgulayan Vucic, "Asla vazgeçmeyeceğimiz tek bir şey var: Sırbistan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı. Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak, yanlış değil gerçek değerlere dayalı bir dünyaya inanıyorum" dedi.