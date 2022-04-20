Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu ve Diğer Batı Balkan Bölgesel Konular Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vucic, Lajcak'ı başkent Belgrad'da ağırladı.

Görüşmede, Belgrad-Priştine ilişkileri ve Brüksel Anlaşması'nın önemi ele alındı.

Vucic, Brüksel Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak Priştine yönetiminden, anlaşmanın uygulanmasına dair bir adım atılmadığını belirtti.

Uzlaşma yoluyla çözüme ulaşmaya yönelik faaliyetleri desteklediğini vurgulayan Vucic, "Sadece Arnavutların ulusal çıkarları için değil, kendi devletimin ve ulusumun çıkarları için anlayış gösterilmesi umudu içindeyim." ifadesini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın, ültimatomlarla dayatılabilecek çözümlere ihtiyacı olmadığını söyledi.

Lajcak ise daha fazla gecikmeden AB himayesinde bir diyaloğun sürdürülmesi için harekete geçilmesini ve diyalog sürecinde üzerinde anlaşmaya varılan her şeyin uygulamasını beklediğini kaydetti.