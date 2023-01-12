Sırbistan Cumhurbaşkanı, Çin Yapımı Belgrad Çevre Yolunun İnşaat Sahasını Ziyaret Etti
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SURCİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda önde), başkent Belgrad'ın güneybatısındaki Surcin yakınlarında bulunan Çin yapımı Belgrad çevre yolunun 7,9 kilometrelik önemli bölümünün inşaat sahasını ziyaret etti, 11 Ocak 2023.
SURCİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda önde), başkent Belgrad'ın güneybatısındaki Surcin yakınlarında bulunan Çin yapımı Belgrad çevre yolunun 7,9 kilometrelik önemli bölümünün inşaat sahasını ziyaret etti, 11 Ocak 2023.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Çarşamba günü Surcin yakınlarındaki bir kavşakta, Çin yapımı Belgrad çevre yolunun inşaat sahasını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, yolun 7,9 kilometrelik önemli bölümünün mükemmel kaliteyle neredeyse tamamlandığını söyledi. (Fotoğraf: Shi Zhongyu/Xinhua)