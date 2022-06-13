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Sırbistan Cumhubaşkanı Vucic, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'i kabul etti

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan Cumhubaşkanı Vucic, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile başkent Belgrad'da görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile başkent Belgrad'da görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre, taraflar, iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve iş birliğinin iyileştirilmesi üzerine konuştu.

Vucic, ülkesinin Avrupa'ya entegrasyonunu hızlandırma konusunda Avusturya'nın verdiği desteğin devam etmesi temennisini dile getirdi.

Hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda ülkesinin reform süreçlerini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Vucic, "Bakan Schallenberg'e Batı Balkan ülkelerinin Avrupa yolunda karşılaştığı zorluklar hakkında da bilgi verdim." dedi.

Vucic, Avusturya'nın Sırbistan'daki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı olduğunu, Avusturyalı firmaların ülkesinde yaklaşık 22 bin kişiyi istihdam ettiğini de aktardı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Avusturya Güncel Haberler

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