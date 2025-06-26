Sırbistan, Çin ile Yeşil ve Dijital Sektörlerde İşbirliği Fırsatlarını Araştırıyor

BELGRAD, 26 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic, yeşil ve dijital sektörler başta olmak üzere Çin'le işbirliği fırsatları aradıklarını söyledi.

Mesarovic, çarşamba günü Belgrad'da Çin'in Jiangsu eyaletiyle ortaklaşa düzenlenen ve iki ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı ve 240'tan fazla şirketin yer aldığı ekonomi ve ticaret forumunda açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın Jiangsu ile işbirliğinden övgüyle bahseden Mesarovic, ülkenin inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma yönelimiyle Çin'in endüstriyel dönüşüm, dijitalleşme ve yeşil ekonomi alanındaki deneyimlerini birbirine bağlayan bu ortaklığın özel öneme sahip olduğunu belirtti. Mesarovic, yeşil ve dijital sektörlerde işbirliği fırsatları aradıklarını ifade etti.

Jiangsu merkezli şirketlerin daha önce Sırbistan'ın Novi Sad, Niş ve Ruma gibi kentlerinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Mesarovic, eyaletin önde gelen yatırımcılarıyla görüşmelerin sürdüğünü ve ülkede üretim tesisleri kurmayı planlayan firmalara öncelik vereceklerini vurguladı.

Mesarovic, Jiangsu'nun büyük nüfusu, güçlü ekonomik performansı ve inovasyon ve dijital ekonomideki liderliği sayesinde muazzam bir işbirliği potansiyeli sunduğunu belirtti.

Sırbistan ile Çin arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasının önemine de dikkat çeken Mesarovic, bu anlaşmanın, Sırbistan'ın özellikle gıda sektöründeki ihracatçılarına Çin pazarına erişim imkanı sağladığını sözlerine ekledi.