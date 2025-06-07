Sırbistan, Çin ile Ekonomik İlişkilerini Derinleştiriyor

Sırbistan, Çin ile Ekonomik İlişkilerini Derinleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Başbakanı Djuro Macut, Çin ile işbirliklerinin son on yılda yoğunlaştığını belirtti. Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yapılan konferansta, iki ülke arasındaki ekonomik projeler hakkında bilgi verildi. Sırbistan, Çin pazarına gümrüksüz erişim sağlayan ilk ülke olacak.

BELGRAD, 7 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan Başbakanı Djuro Macut, son on yılda Orta ve Doğu Avrupa'da Çin ile en yoğun ve dinamik ortaklıklardan birini geliştiren ülke konumunda olduklarını söyledi.

Macut bu açıklamayı cuma günü Belgrad Kuşak ve Yol Enstitüsü ile Sırbistan hükümetinin ortaklaşa düzenlediği konferansta yaptı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ikili işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan bu yılki konferans, "İnsanlık için Ortak Gelecek İnşa Etmek" temasıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında Sırp ile Çinli yetkililer, akademisyenler ve girişimcileri bir araya geldi.

Başbakan, Sırbistan-Çin ilişkilerinin geçen yıl mayıs ayında imzalanan yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğu inşa edilmesine ilişkin ortak bildirinin ardından yeni bir boyuta ulaştığını söyledi.

Macut, son 12 ay içinde altyapı, sanayi, eğitim ve inovasyon gibi kilit sektörlerde 30'dan fazla projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Başbakan ayrıca 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe giren ve Sırbistan'ı bölgede Çin pazarına gümrüksüz erişim sağlayan ilk ülke haline getiren Çin-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemini vurguladı.

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Jagoda Lazarevic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişlemeye devam ettiğini ve Çinli işletmelerin Sırbistan'ın kalkınmasında, özellikle karayolu, demiryolu ve enerji altyapısında önemli rol oynadığını söyledi.

Lazarevic, Çin'in 2024 yılında Sırbistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu da belirtti.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming ise, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yaklaşık bir trilyon ABD doları yatırım çektiğini ve küresel çapta 40 milyondan fazla insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Tarihi yalı ünlü kahve zincirine satıldı! Dudak uçuklatan rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.