Sırbistan, Çin ile Ekonomik İlişkilerini Derinleştiriyor

BELGRAD, 7 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan Başbakanı Djuro Macut, son on yılda Orta ve Doğu Avrupa'da Çin ile en yoğun ve dinamik ortaklıklardan birini geliştiren ülke konumunda olduklarını söyledi.

Macut bu açıklamayı cuma günü Belgrad Kuşak ve Yol Enstitüsü ile Sırbistan hükümetinin ortaklaşa düzenlediği konferansta yaptı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ikili işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan bu yılki konferans, "İnsanlık için Ortak Gelecek İnşa Etmek" temasıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında Sırp ile Çinli yetkililer, akademisyenler ve girişimcileri bir araya geldi.

Başbakan, Sırbistan-Çin ilişkilerinin geçen yıl mayıs ayında imzalanan yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğu inşa edilmesine ilişkin ortak bildirinin ardından yeni bir boyuta ulaştığını söyledi.

Macut, son 12 ay içinde altyapı, sanayi, eğitim ve inovasyon gibi kilit sektörlerde 30'dan fazla projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Başbakan ayrıca 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe giren ve Sırbistan'ı bölgede Çin pazarına gümrüksüz erişim sağlayan ilk ülke haline getiren Çin-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemini vurguladı.

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Jagoda Lazarevic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişlemeye devam ettiğini ve Çinli işletmelerin Sırbistan'ın kalkınmasında, özellikle karayolu, demiryolu ve enerji altyapısında önemli rol oynadığını söyledi.

Lazarevic, Çin'in 2024 yılında Sırbistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu da belirtti.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming ise, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yaklaşık bir trilyon ABD doları yatırım çektiğini ve küresel çapta 40 milyondan fazla insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi.