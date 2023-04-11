Sırbistan, bir Sırp vatandaşının Kosova polisince yaralandığını iddia etti

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, bir Sırp vatandaşının, Kosova Özel Polis Birliği (ROSU) tarafından silahla yaralandığını bildirdi.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, bir Sırp vatandaşının, Kosova Özel Polis Birliği (ROSU) tarafından silahla yaralandığını bildirdi.

Petkovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, dün gece Milan Jovanovic isimli bir Sırp vatandaşının Leposavic-Mitrovica yolunda ateşli silahla yaralandığını iddia ederek, "Kendisi bir taksici. Kosova polisi hiçbir uyarıda bulunmadan kendisine ateş etti." diye konuştu.

Kosova'nın, Sırpları provoke etmeye çalıştığını savunan Petkovic, Kosova polisinin ise Sırpları suçladığını veya olayları reddettiğini iddia etti.

Petkovic, olaya ilişkin görüntüleri Kosova polisinin vermediğini öne sürerek, "(Kosova Başbakanı) Kurti belli ki barış istemiyor, varılan anlaşmaya da uymak istemiyor. Biz barış ve güvenliği korumak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kosovalı Sırp temsilcilerinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile 13 Nisan'da bir araya geleceğini duyuran Petkovic, görüşmenin Kosova sınırı yakınlarındaki Raska'da yapılacağını söyledi.

Yerel medyaya konuşan Jovanovic de yaralandığı alanda sadece Kosova polisinin bulunduğunu söyleyerek, "İşten eve dönüyordum. Birden bir ses duydum ve omzumda bir acı hissettim. Kimin ateş ettiğini görmedim ancak o bölgede Kosova polisinden başka birileri var mı emin değilim." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada ayrıca, Jovanovic'in ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kosova polisinden açıklama

Kosova polisince yapılan açıklamada da yerel saatle 23.48'de ülkenin kuzeyinde silahla bir kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yaşananların bir an evvel aydınlatılması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Kosova polisi, ateşli silahla yaralama olayına karışmamıştır. Sırbistan medyasında yazıldığı üzere Kosova polisinin bir kişiyi yaraladığına dair haberlere ilişkin de ülke güvenlik mensuplarının hiçbir yaralama olayına dahil olmadığını yinelemek isteriz." denildi.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.