Sırbistan Başbakanı: Yeni Belgrad-Tianjin Uçuşu Sırbistan-Çin Ekonomik İlişkilerini Güçlendirecek

Belgrad'dan Tianjin'e uçuşlar haftada bir Cuma günleri, Tianjin'den Belgrad'a dönüş seferleri ise Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic (solda, önde), Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Çin'in Tianjin kenti arasındaki ilk doğrudan uçuşun başlaması vesilesiyle diğer yetkililerle birlikte fotoğraf çektiriyor, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Predrag Milosavljevic/Xinhua)

Belgrad'dan Tianjin'e uçuşlar haftada bir Cuma günleri, Tianjin'den Belgrad'a dönüş seferleri ise Pazar günleri gerçekleştirilecek.

BELGRAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehri arasındaki ilk doğrudan uçuş, Sırbistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Serbia tarafından Cuma günü başlatıldı.

Lansmanda Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de hazır bulundu.

Brnabiç, Belgrad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, uçuşun Sırbistan ile Çin arasındaki ekonomik bağları daha da güçlendireceğini, yeni yatırımcılar getireceğini, çok sayıda turisti Sırbistan'a çekeceğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri ve kültürel alışverişi geliştireceğini söyledi.

Brnabic, 2019'da Sırbistan'a en fazla turistin Çin'den geldiğini, 268.500 gecelemeden 145.000'inin Çinli turistler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Belgrad'dan Tianjin'e uçuşlar haftada bir Cuma günleri, Tianjin'den Belgrad'a dönüş seferleri ise Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir havalimanında Belgrad ile Çin'in Tianjin kenti arasındaki ilk doğrudan uçuşun lansmanı sırasında bir Air Serbia uçağı görülüyor, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Predrag Milosavljeviç/Xinhua)

2021'de iki ülke arasındaki ürün ticareti 5 milyar doları aştı ve Sırbistan'ın Çin'e ihracatı son 10 yılda 152 kata kadar arttı.