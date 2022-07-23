SIRBİSTAN - Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da sıcak hava dalgası etkili olurken bugün birçok kent 40 derece ve üstünü gördü. Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da sıcak hava dalgası etkili olurken bugün birçok kent 40 derece ve üstünü gördü. Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da termometre 42 dereceyi gösterirken, başkent Saraybosna'da hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıktı. Ülkede sıcak havalar nedeniyle kırmızı uyarı verilirken, uzmanlar dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kadın sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirirken şehirde dereceler 40'a ulaştı. Niş kentinde hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselirken, aşırı sıcakların devam edeceği belirtildi. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da termometre 40 dereceyi gösterdi, sokaklar tenhalaştı. AA / Sasa Djordjevic - Güncel Saraybosna Sırbistan Karadağ Güncel Haberler

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