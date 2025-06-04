Sırbistan, AB'nin Stratejik Ham Madde Projelerinde Yer Almaktan Memnun

Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic, Avrupa Birliği'nin (AB) dış ülkelerde destek sunacağı 13 stratejik ham madde projesinden birisinin ülkelerinde olmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

Brnabic, AB Komisyonunun dış ülkeler ve denizaşırı bölgelerden ham madde tedarikine yönelik açıkladığı 13 stratejik projede Sırbistan'dan lityum işletmeciliğine yönelik "Jadar" projesinin yer aldığını belirtti.

Çevre koruma standartlarıyla uyumlu hareket edeceklerini aktaran Brnabic, "Oldukça memnunuz. Bu Sırbistan için iyi haber." dedi.

Brnabic, ülkesinin 20 bin yeni iş yeri sağlayabilecek stratejik ham maddeye sahip olduğuna işaret ederek, "Sahip olduğumuz lityumu ihraç etmeyeceğiz, onun yerine bunu Sırbistan'da yaşam kalitesini artırmak, yatırım için kullanacağız." diye konuştu.

AB Komisyonunca yapılan açıklamada, kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak ve bunlara erişimi güvence altına almak üzere üçüncü ülkelerde destek sunulacak 13 stratejik projede Kanada, Grönland, Kazakistan, Norveç, Sırbistan, Ukrayna, Zambiya, Yeni Kaledonya, Brezilya, Madagaskar, Malavi, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ın yer aldığına işaret edilerek, projelerden 10'unun, lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit gibi elektrikli araç, batarya ve batarya depolama için gerekli olan stratejik ham maddelerle ilgili olduğu belirtilmişti.