Sırbistan, AB'nin Stratejik Ham Madde Projelerinde Yer Almaktan Memnun

Sırbistan, AB'nin Stratejik Ham Madde Projelerinde Yer Almaktan Memnun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic, Avrupa Birliği'nin destek sunacağı 13 stratejik ham madde projesinden birinin Sırbistan'da yer almasından memnun olduklarını belirtti. 'Jadar' lityum projesinin uluslararası standartlara uygun olarak ilerleyeceğini ifade eden Brnabic, bu projeyle 20 bin yeni iş yeri oluşturma hedefinde olduklarını açıkladı.

Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic, Avrupa Birliği'nin (AB) dış ülkelerde destek sunacağı 13 stratejik ham madde projesinden birisinin ülkelerinde olmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

Brnabic, AB Komisyonunun dış ülkeler ve denizaşırı bölgelerden ham madde tedarikine yönelik açıkladığı 13 stratejik projede Sırbistan'dan lityum işletmeciliğine yönelik "Jadar" projesinin yer aldığını belirtti.

Çevre koruma standartlarıyla uyumlu hareket edeceklerini aktaran Brnabic, "Oldukça memnunuz. Bu Sırbistan için iyi haber." dedi.

Brnabic, ülkesinin 20 bin yeni iş yeri sağlayabilecek stratejik ham maddeye sahip olduğuna işaret ederek, "Sahip olduğumuz lityumu ihraç etmeyeceğiz, onun yerine bunu Sırbistan'da yaşam kalitesini artırmak, yatırım için kullanacağız." diye konuştu.

AB Komisyonunca yapılan açıklamada, kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak ve bunlara erişimi güvence altına almak üzere üçüncü ülkelerde destek sunulacak 13 stratejik projede Kanada, Grönland, Kazakistan, Norveç, Sırbistan, Ukrayna, Zambiya, Yeni Kaledonya, Brezilya, Madagaskar, Malavi, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ın yer aldığına işaret edilerek, projelerden 10'unun, lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit gibi elektrikli araç, batarya ve batarya depolama için gerekli olan stratejik ham maddelerle ilgili olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kene' uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor

Her yıl ölümlere neden oluyor! O hastalık insanlardan da bulaşıyor
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.