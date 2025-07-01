Sırbistan'a Gelen Çinli Turist Sayısında Büyük Artış

BELGRAD, 1 Temmuz (Xinhua) -- Sırbistan'ı ziyaret eden Çinli turist sayısı mayıs ayında büyük artış sergiledi.

Sırbistan İstatistik Bürosu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada mayıs ayında Sırbistan'a toplam 437.993 turist geldiği, bu sayının 219.192'sinin yabancı olduğu belirtildi. Yabancı turistler arasında ise en yüksek sayıya Çinli turistlerin ulaştığı belirtilirken, Çinli turistlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 19.687'ye, Çinli turistlerin gecelik konaklama sayısınınsa yüzde 9,2 artışla 42.743'e ulaştığı kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde Çinli turist sayısı 66.645'e ulaşarak 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 41,9 artış gösterdi. Çinli turistlerin bu dönemdeki gecelik konaklama sayısıysa yüzde 38,0 artışla 175.312'ye yükseldi.

Belgrad'ı Beijing, Shanghai ve Guangzhou gibi Çin'in büyük kentlerine bağlayan doğrudan uçuşlar, Çin'in Sırbistan turizmindeki artan varlığına destek oluyor.