Siraz'ın akıntıya karşı göçü devam ediyor - Haberler

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Siraz'ın akıntıya karşı göçü devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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- Siraz'ın akıntıya karşı göçü devam ediyor Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölünde yaşayan siraz balığının, üreme döneminde göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun tersine yüzerek yaptığı zorlu yolculuk ilgi çekiyor.

SİVRİCE, ELAZIĞ (İHA) - - Siraz'ın akıntıya karşı göçü devam ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölünde yaşayan siraz balığının, üreme döneminde göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun tersine yüzerek yaptığı zorlu yolculuk ilgi çekiyor.

Elazığ- Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede 'Doğunun gizli denizi' olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölünde 27 çeşit balığın yaşadığı biliniyor. Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölünde bulunan endemik tür balıklardan 'Siraz' çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van'daki 'İnci Kefali' gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Bu yıl yağışların fazla olması ve karın erimesiyle birlikte coşan Kürk Çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebiliyor. Göçü sırasında önüne çıkan martı ve yaban kedilerine yem olmamak için de mücadele eden siraz balığının zorlu ve bir o kadar sabır gerektiren yolculuğu, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Diyarbakır, Türkiye, Sivrice, Elazığ, Güncel, Haberler

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