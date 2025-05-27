Şiraz'da Ceza Hakimi Bıçaklı Saldırıyla Öldürüldü
İran'ın Şiraz kentinde, 2. Ceza Mahkemesi Başkanı İhsan Bakıri, evinden çıkarken bıçaklı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde bir ceza hakiminin 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şiraz 2. Ceza Mahkemesi Başkanı İhsan Bakıri (38), evinden çıkarken bıçakla saldırının hedefi oldu.
İki saldırgan tarafından gerçekleştirilen olayda Hakim Bakıri, yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan 2 saldırgan, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel