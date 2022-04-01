Sıra dışı çaycı 'fenomen' oldu

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde bir çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar (56), kemençe eşliğinde horon tepip, çay servisi yapıyor. Çay tutkusu ile sosyal medyada da ilgi gören Çınar, "Hem çay içip mutlu oluyorum hem de kemençe ve horonla enerji doluyorum. Enerjimi çaydan alıyorum. Çay içtiğim zaman fıkır fıkır oluyorum" dedi.

Sürmene ilçesinde özel bir firmaya ait çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar, sıra dışı servisiyle dikkat çekiyor. Çınar, kemençe eşliğinde horon tepip çay dağıtıyor. Günde 50 bardaktan fazla çay içen ve boyunu aşan özel yapım bardaktan içtiği çay ile dikkatleri üzerine toplayan Çınar, görüntüleri ile de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Bölgeye gezmeye gelen Sahare Khalil ise "Coşkun Bey'i sosyal medyada gördük, gelmeyi çok istiyorduk. Geldik ve çok eğlendik. Çok güleç ve eğlenceli biri. Bir yere gittiğim zaman, yöresel adetlerle ile karşılaştığımda çok iyi oluyor" dedi.