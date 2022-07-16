Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı (2) ADLİ KONTROLLE SERBESTKocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün, sıra beklemek istemediği için tıbbi sekreter S.A.'ya yumrukla saldıran ve elini ısırarak yaralayan H.A., gözaltına alındı. ADLİ KONTROLLE SERBEST Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün, sıra beklemek istemediği için tıbbi sekreter S.A.'ya yumrukla saldıran ve elini ısırarak yaralayan H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel Devlet Hastanesi Kocaeli Güncel Haberler

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