SIRA BEKLEMEK İSTEMEYEN HASTA, SEKRETERİN ELİNİ ISIRDI

KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanına yönlendirilen hasta ve yakını, öncelik isteyerek olay çıkardı. Yaşanan arbedede hasta ve yakını, tıbbi sekreter S.A.'ya yumruk atıp, elini ısırdı. Hasta ve yakını gözaltına alındı.

Olay dün, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Muayene olmak için acile gelen H.A. ve yakını O.K., yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı. Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatması üzerine bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. Acil serviste görevli doktor G.N.K.'ya ise küfür ve hakaret etti.

Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı. Yüzünde ve boynunda morarmalar olan, elinden ise ısırıldığı için yaralanan sekreter S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel