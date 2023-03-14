Sıprı: Küresel Düşüşe Rağmen Avrupa'ya Silah İthalatı Artıyor

STOCKHOLM, 14 Mart (Xinhua) -- İsveç'te Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 ile 2022 arasındaki beş yıllık dönemde Avrupa devletlerinin büyük silah ithalatının 2013-2017 dönemine kıyasla önemli ölçüde arttığını, ancak aynı dönemde küresel silah...

STOCKHOLM, 14 Mart (Xinhua) -- İsveç'te Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 ile 2022 arasındaki beş yıllık dönemde Avrupa devletlerinin büyük silah ithalatının 2013-2017 dönemine kıyasla önemli ölçüde arttığını, ancak aynı dönemde küresel silah transferlerinin azaldığını açıkladı.

SIPRI, Pazartesi günü açıkladığı küresel silah satışlarına ilişkin son raporunda, 2018-2022 döneminde Avrupa devletlerinin büyük silah ithalatının 2013 ile 2017 arasındaki beş yıla göre yüzde 47 arttığını, aynı dönemde küresel silah transferlerinin ise yüzde 5,1 azaldığını belirtti.

Rapora göre, belirtilen dönemde silah ithalatı Afrika'da yüzde 40, kıta Amerikasında yüzde 21, Asya ve Okyanusya'da yüzde 7,5 ve Orta Doğu'da yüzde 8,8 azaldı.

Bu arada, Avrupa Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ülkeleri, esas olarak Rusya-Ukrayna ihtilafı nedeniyle silah ithalatlarını yüzde 65 artırdı.

Raporda ayrıca ABD'nin küresel silah ihracatındaki payını yüzde 33'ten yüzde 40'a çıkararak küresel silah ticaretindeki hakimiyetini artırdığı, Rusya'nın payının ise yüzde 22'den yüzde 16'ya düştüğü belirtildi.

Silah ithalatı Güney Kore'de yüzde 61, Japonya'da yüzde 171 ve Avustralya'da yüzde 23 arttı ve Asya-Pasifik bölgesindeki bu 3 ülkenin ana tedarikçisi ABD oldu. Ortadoğu'da da en büyük silah tedarikçisi, bölgenin silah ithalatının yüzde 54'ünü sağlayan ABD oldu.

Şubat 2022'deki Ukrayna krizinin ardından ABD ve birçok Avrupa devletinden gelen askeri yardım sonucunda Ukrayna, 2022'de 3. büyük silah ithalatçısı haline geldi.

SIPRI Silah Transferleri Programı kıdemli araştırmacısı Pieter D. Wezeman yaptığı basın açıklamasında, "Küresel olarak silah transferleri düşerken, Rusya ile diğer birçok Avrupa devleti arasındaki gerilimler nedeniyle Avrupa'ya yapılan silah transferleri keskin bir şekilde arttı" dedi.

Merkezi Stockholm'de bulunan SIPRI'nin araştırmaları uluslararası çatışmaları, silahlanmayı, silah kontrolünü ve silahsızlanmayı kapsıyor.