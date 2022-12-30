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'Siper' füzesi 100 km menzili aşıp, hedefi başarıyla vurdu

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'Siper' füzesi 100 km menzili aşıp, hedefi başarıyla vurdu

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Siper' füzesinin 100 kilometre menzili aştığını ve başarıyla hedefi vurduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Siper' füzesinin 100 kilometre menzili aştığını ve başarıyla hedefi vurduğunu duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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