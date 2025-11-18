Haberler

SİPER 1 Uzun Menilli Hava Savunma Füzesi Hedefi Tam Vurdu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi'nin Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testinde hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı. Bu başarı, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetinde tarihi bir eşik olarak değerlendirildi.

SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, otonom batarya atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test atışının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Görgün, " Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde tarihi bir eşik daha başarıyla aşıldı. SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, Türk Hava Kuvvetlerimizin kontrolünde gerçekleştirilen otonom batarya atışında hedefini tam isabetle vurdu" ifadelerini kullandı.

"Gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imza"

Haluk Görgün, bu başarıyı yalnızca bir test değil, gök vatanının güvenliğine atılan stratejik bir imza olarak nitelendirdi.

SİPER sisteminin, ASELSAN'ın radar, komuta kontrol ve sensör kabiliyetlerinin, ROKETSAN'ın füze ve harp başlığı mühendisliğinin, Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübesi ve operasyonel birikiminin mükemmel bir uyumla birleştiği yerli ve milli bir güç çarpanı olduğunu belirten Görgün, "Bugün elde edilen sonuç, Türkiye'nin hava savunmasında kendi gök kalkanını inşa etme iradesinin ve mühendislik kudretinin en somut göstergelerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, SİPER'in bir savunma sisteminin yanı sıra milletin ufkunu, iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir söz olduğunu vurguladı.

ASELSAN, ROKETSAN ve Türk Hava Kuvvetleri personeli ile tüm mühendis ve teknisyenlere teşekkür eden Görgün, "Gök vatan emin ellerdedir. Daha ileri, daha güçlü, daha yüksek hedeflere doğru..." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Atar - Güncel
