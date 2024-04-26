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ŞİÖ Savunma Bakanları Astana'da Toplandı

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplantıda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin savunma bakanları bir araya geldi. Toplantıda uluslararası ve bölgesel güvenlik konuları ile örgüt üyesi ülkelerin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliği değerlendirildi. Terörle mücadele tatbikatlarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplantıda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin savunma bakanları bir araya geldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki toplantıya Kazakistan, Hindistan, İran, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın savunma bakanları katıldı.

Bunun yanı sıra toplantıda ŞİÖ Genel Sekreteri ile gözlemci ülke Belarus'un savunma bakanı da hazır bulundu.

Dostane ve yapıcı diyalog içinde gerçekleştirilen toplantıda bakanlar, uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel konuları ile örgüt üyesi ülkelerin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin adımları değerlendirdi.

Toplantıda Şanghay İşbirliği Örgütünün askeri bir blok olmadığı ve örgüt üyesi ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin de diğer ülkelere yönelik yapılmadığının altı çizildi.

Terörle mücadele tatbikatlarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı

Örgütün askeri alandaki güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesine ve bölgesel güvenliği tehdit eden unsurlara karşı çabaların koordine edilmesine odaklanılan toplantıda üye ülkeler, bu bağlamda "Barış Misyonu" ortak terörle mücadele tatbikatlarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, toplantının, ülkesinin ŞİÖ Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlendiğini bildirdi.

Jaksılıkov, Kazakistan'ın ŞİÖ çerçevesinde güven artırıcı önlemlere ilişkin anlaşmanın kabul edilmesini ve böylelikle örgüt üyesi ülkelerin birbirlerinin askeri birliklerini gönüllü ziyaretlerinin sağlanmasını, askeri tatbikatlar, birimlerin yöneticileri ve kurum yapılarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmayı önerdiğini kaydetti.

Toplantının ardından ŞİÖ Savunma Bakanları, bir dizi işbirliği belgesi ile ortak bildiriyi imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü Kazakistan Astana Savunma Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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