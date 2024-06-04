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Sinop'ta 5. sınıf öğrencisi Feyza Osmanoğlu, Portekiz'deki karikatür festivalinde birinci oldu

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Sinop'ta 5'inci sınıf öğrencisi Feyza Osmanoğlu, Portekiz'de düzenlenen 7. Uluslararası Okul Karikatür Festivali'nde çizdiği barış ve özgürlük temalı karikatürüyle birincilik elde etti.

Sinop'ta 5'inci sınıf öğrencisi Feyza Osmanoğlu, Portekiz'de düzenlenen 7. Uluslararası Okul Karikatür Festivali'nde çizdiği barış ve özgürlük temalı karikatürüyle birincilik elde etti.

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu, AA muhabirine, öğrencileri Feyza Osmanoğlu'nun başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Dünya çapında elde edilen bu başarıların öğrencilere öz güven sağladığını vurgulayan Ayrancıoğlu, "Savaşların, özellikle İsrail'in Gazze'deki katliamlarının yaşandığı bu günlerde Feyza'nın eseriyle dünyaya barışı ve özgürlüğü haykırması ayrıca gurur verici." dedi.

Ayrancıoğlu, aynı yarışmada Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Nur Maviş'in eserinin de jüri üyelerince sergilenmeye değer eserler arasında gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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