Sinopec, Katar Enerji'nin Doğal Gaz Sahası Projesinden Yüzde 1,25 Hisse Aldı

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, Katar Enerji şirketinin Kuzey Sahası genişletme projesinin yüzde 1,25 hissesini satın almak için Çarşamba günü Katarlı şirketle anlaşma imzaladığını duyurdu.

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, Katar Enerji şirketinin Kuzey Sahası genişletme projesinin yüzde 1,25 hissesini satın almak için Çarşamba günü Katarlı şirketle anlaşma imzaladığını duyurdu.

Toplam 28,75 milyar ABD doları yatırıma sahip genişletme projesi, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi ve 2026 yılında üretime başlaması bekleniyor.

Sinopec, projenin Katar'ın yıllık LNG ihracatını 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkaracağını söyledi.

Katar Enerji, Sinopec'in en önemli ortaklarından biri konumunda. Sinopec Yönetim Kurulu Başkanı Ma Yongsheng, işbirliğinin Çin'in tüketim yapısını optimize edeceğini ve Çin'in temiz enerji tedariğinin güvenliğini, istikrarını ve güvenirliğini artıracağını dile getirdi.

Sinopec, Katar Enerji'den LNG satın almak için Kasım 2022'de 27 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca Katar Enerji, Sinopec'e yılda 4 milyon ton LNG tedarik edecek.