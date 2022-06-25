Sinop ve Kastamonu için korkutan uyarı: 100 kg yağış düşebilir - Haberler

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Sinop ve Kastamonu için korkutan uyarı: 100 kg yağış düşebilir

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meteorolojiden yapılan hava tahminine göre Sinop ve Kastamonu için şiddetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan hava tahminine göre Sinop ve Kastamonu için şiddetli yağış bekleniyor. Pazar günü için metrekareye 76-100 kg arası, pazartesi için ise 100 kg ve üzeri yağış düşmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar beklendiği belirtildi. Pazar günü Kastamonu ve Sinop kıyılarında yağışların metrekareye 76-100 kilogram arasında, pazartesi ise 100 kilogramın üzerinde yağış geleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Yurdumuz Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında bulunmaktadır. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pazar günü Kastamonu ve Sinop kıyılarında metrekareye 76-100 kg şiddetli yağış, pazartesi günü şiddetli ve yer yer 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

(Berkan Şen/İHA)

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