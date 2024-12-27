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Sinop Valisi Özarslan, Özel Eğitim Anaokulu'nda 'Dilimizin Zenginlikleri' Etkinliğine Katıldı

Sinop Valisi Özarslan, Özel Eğitim Anaokulu'nda 'Dilimizin Zenginlikleri' Etkinliğine Katıldı
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek, öğretmenlerin katkılarını vurguladı. Özarslan, bu tür etkinliklerin dil ve kültür gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, bir anaokulunda düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliğine katıldı.

Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Özarslan, çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra etkinlik kapsamında öğretmenler tarafından verilen eğitimi takip eden Özarslan, bu tür etkinliklerin özel eğitim öğrencilerinin dil ve kültür gelişimine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Özel öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Özarslan, "Özellikle öğretmenlerimize minnettarlıklarımı sunuyorum. Yavrularımızla çok güzel ilgileniyorlar. Kendi evlatları gibi sahipleniyor, şefkatle yaklaşıyor ve yavrularımızı sevgiyle büyütüyorlar. Bütün öğretmenlerimize yavrularımıza gösterdikleri ilgiden, sabırlarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Özarslan'a etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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