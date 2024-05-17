Üye Girişi
Haberler

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde yol çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde devam eden yol çalışmalarını incelemek üzere ziyarette bulundu. Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Türkeli-Çatalzeytin kara yolu şantiyesini ziyaret ederek bilgi aldı ve alanda incelemelerde bulundu. Ayrıca, ilçede devam eden diğer yol güzergahlarında da inceleme yaptı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Özarslan, beraberinde Kaymakam Vekili Recep Hasar, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile yapımı devam eden Türkeli-Çatalzeytin kara yolu şantiyesini ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Özarslan, daha sonra alanda incelemelerde bulundu.

Özarslan, çalışanlara kolaylık dileyerek, ilçede devam eden diğer yol güzergahlarında inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Özarslan İnceleme Türkeli Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title