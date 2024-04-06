Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özarslan, mesajında, AA'nın kuruluşundan bugüne doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermediğini belirtti.

Türkiye'nin dünyadaki sesi AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özarslan, "Dünyadaki sesimiz, kulağımız ve gözümüz olan, ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde dünyaya ulaştıran milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.