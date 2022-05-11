Sinop Valisi Karaömeroğlu'na Tuğgeneral İnan'dan ziyaret
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Vali Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Vali Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran'ın da yer aldığı ziyarette Karaömeroğlu, İnan'a kente özgü gemi kotrası hediye etti.
Tuğgeneral İnan da ev sahipliğinden ötürü Karaömeroğlu'na teşekkür etti.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel