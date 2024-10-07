Sinop Üniversitesi'ne Türk Kızılay'dan Bronz Madalya

Sinop Üniversitesi, kan bağışı konusunda yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle Türk Kızılay tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir'i makamında ziyaret etti.

Yıldırım, ziyaretinde Rektör Taşdemir'e üniversite olarak kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay adına bronz madalya takdim etti.

Taşdemir de üniversite olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sinop Üniversitesi olarak toplum sağlığına katkı sunmak, özellikle de kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak bizim için son derece önemli. Bu ödül, bu alandaki çabalarımızın bir karşılığıdır. Gelecekte de bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle kan bağışı kampanyalarına duyarsız kalmayarak destek olan tüm üniversite personeline ve öğrencilerine teşekkürlerimi sunuyorum."